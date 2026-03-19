रमा तिवारी हत्या प्रकरण : कन्टेन्ट क्रिएटरले दु:ख दिएपछि प्रहरीको विज्ञप्ति

२० जेठ, विराटनगर । झापाको दमककी २१ वर्षीया रमा तिवारी (रोमा)को हत्या प्रकरणमा कन्टेन्ट क्रिएटरले विभिन्न व्यक्तिसँगको भिडियो अन्तरवार्ता सार्वजनिक गर्न थालेपछि प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सचेत गराएको छ । भ्रामक र अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण नगर्न भन्दै प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले अनुसन्धान जारी रहेका बेला अनुमानका भरमा सूचना सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धानमा गम्भीर असर परेको बताएको छ ।
अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टी नभइ सार्वजनिक हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गर्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
गत जेठ १६ गते दमक–१० स्थित सेतुमारीको रतुवा खोलामा दमक–८ बसन्तटोलकी रमा तिवारीको शव बोरामा प्याक गरेर रतुवा खोलामा फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उनी घरबाट हराएको तीन दिनपछि मृत भेटिएकी थिइन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दमक डिएसपी हरि बस्नेतका अनुसार प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधपुछ भइरहेको उनले बताए ।
मृतकको मोबाइल कल डिटेल र शंकास्पद व्यक्तिहरूको गतिविधिमाथि केन्द्रित रहेर अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै उनले अनुसन्धान निष्कर्ष नजिक पुगेको बताए ।
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