साढे चार घण्टापछि खुल्यो मुग्लिन-नारायणगढ सडक

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- मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि सवारी साधन दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्।
- आज बिहान पौने ९ बजे खसेको पहिरोका कारण सो सडक खण्ड साढे ४ घण्टासम्म पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो।
- सडक विभागको सक्रियतामा पहिरो हटाइएपछि अवरुद्ध सडक खण्डमा यातायात पुनः नियमित भएको छ।
१२ साउन, काठमाडौं । पहिरोले खसेर अवरुद्ध बनेको मुग्लिन-नारायणगढ सडकमा सवारी सञ्चालनमा आएको छ ।
पहिरोले अवरुद्ध भएको साढे ४ घण्टापछि सडक दुईतर्फ नै सञ्चालनमा आएको हो ।
आज बिहान करिब पौने ९ बजेतिर पहिरो खसेको थियो ।
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