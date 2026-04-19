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साढे चार घण्टापछि खुल्यो मुग्लिन-नारायणगढ सडक

पहिरोले खसेर अवरुद्ध बनेको मुग्लिन-नारायणगढ सडकमा सवारी सञ्चालनमा आएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि सवारी साधन दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्।
  • आज बिहान पौने ९ बजे खसेको पहिरोका कारण सो सडक खण्ड साढे ४ घण्टासम्म पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो।
  • सडक विभागको सक्रियतामा पहिरो हटाइएपछि अवरुद्ध सडक खण्डमा यातायात पुनः नियमित भएको छ।

१२ साउन, काठमाडौं । पहिरोले खसेर अवरुद्ध बनेको मुग्लिन-नारायणगढ सडकमा सवारी सञ्चालनमा आएको छ ।

पहिरोले अवरुद्ध भएको साढे ४ घण्टापछि सडक दुईतर्फ नै सञ्चालनमा आएको हो ।

आज बिहान करिब पौने ९ बजेतिर पहिरो खसेको थियो ।

 

सडक
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