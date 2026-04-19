मुग्लिन-नारायणगढ सडक फेरि अवरुद्ध

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- मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डअन्तर्गत खहरे खोलामा सुख्खा पहिरो खस्दा दुईतर्फी यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
- दिउँसो ३ बजे खसेको पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेको छ ।
- यसअघि पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको उक्त सडक केही घण्टा अघिमात्र सञ्चालनमा आएको थियो ।
१२ साउन, काठमाडौं । मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध भएको छ । उक्त खण्डको खहरे खोला (मुग्लिन नजिकै) सुख्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो ।
पहिरोका कारण अहिले दुईतर्फ नै सडक अवरुद्ध भएको छ । पहिरो दिउँसो ३ बजे खसेको हो । पहिरो हटाउने काम भइरहेको बताइएको छ । यसअघि पनि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध बनेको थियो करिब साढे ४ घण्टापछि सवारी सञ्चालन भएको थियो ।
पहिरो हटाएर सवारी सञ्चालन भएको दुई घण्टापछि पुन: पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध बनेको हो ।
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