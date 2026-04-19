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अमेरिकी शुल्कविरुद्ध ब्राजिल डब्लुटीओमा

ब्राजिलको विदेश मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जुलाई २७ मा डब्लुटिओको विवाद समाधान संयन्त्रअन्तर्गत अमेरिकासँग परामर्शका लागि औपचारिक अनुरोध पेश गरिएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ब्राजिलले अमेरिकी उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त आयात शुल्कविरुद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा औपचारिक परामर्शको माग दर्ता गरेको छ ।
  • ब्राजिलको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कदम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।
  • अमेरिकाले अनुचित व्यापार अभ्यास र श्रमसम्बन्धी आरोप लगाउँदै ब्राजिलका उत्पादनमा थप २५ र १२.५ प्रतिशत शुल्क लागू गरेको छ ।

१२ साउन, साओ पाउलो (रासस/एएफपी) ।संयुक्त राज्य अमेरिकाले ब्राजिलका विभिन्न उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त आयात शुल्कविरुद्ध ब्राजिलले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा औपचारिक परामर्शको माग दर्ता गरेको छ । ब्राजिलले अमेरिकी कदम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।

ब्राजिलको विदेश मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जुलाई २७ मा डब्लुटिओको विवाद समाधान संयन्त्रअन्तर्गत अमेरिकासँग परामर्शका लागि औपचारिक अनुरोध पेश गरिएको हो । मन्त्रालयले अमेरिकी शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमसँग मेल नखाने र असङ्गत रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले यसै महिनादेखि ब्राजिलका धेरै उत्पादनमा दुई चरणमा नयाँ शुल्क लागू गरेको थियो । अमेरिकाले कथित अनुचित व्यापार अभ्यासका आधारमा २५ प्रतिशत तथा जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गरिएको आरोपमा थप १२.५ प्रतिशत शुल्क लगाएको जनाएको छ ।

डब्लुटिओको प्रक्रियाअनुसार परामर्शको अनुरोध विवाद समाधानका लागि प्यानल गठन हुनुअघिको प्रारम्भिक चरण हो ।

ब्राजिलले यसअघि सन् २०२५ मा पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाएको थियो । त्यसबेला अमेरिकाले पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोसँग सम्बन्धित मुद्दालाई लिएर ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो र त्यसलाई पछि अधिकांश रूपमा फिर्ता लिइएको थियो ।

हाल ब्राजिलमा आगामी अक्टोबरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि राजनीतिक तनाव बढिरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोका छोरा तथा दक्षिणपन्थी उम्मेदवार फ्लेभियो बोल्सोनारो वर्तमान वामपन्थी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भासँग प्रतिस्पर्धामा छन्।

राष्ट्रपति लुलाले फ्लेभियो बोल्सोनारोले निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिन अमेरिकी शुल्कको दबाबलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् । तर फ्लेभियो बोल्सोनारोले उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

यसैबीच, कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ब्राजिलले निर्वाचनअघि त्यहाँका निर्वाचन अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने उद्देश्यले जान चाहेका दुई अमेरिकी अधिकारीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अमेरिका ब्राजिल
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