वरिष्ठ नेता श्रेष्ठको निधनप्रति राष्ट्रपतिद्वारा दु:ख व्यक्त

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- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको बताएका छन् ।
- राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको संघर्षमा श्रेष्ठले पुर्याएको योगदान सदा स्मरणीय रहने उल्लेख गरेका छन् ।
- श्रेष्ठको निधनले मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपुरणीय क्षति पुगेको उनले बताएका छन् ।
१२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रप्रति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षका कठिन दिनहरुमा श्रेष्ठले पुर्याएको योगदान सदा स्मरणीय रहने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले श्रेष्ठलाई सदैव सरल र लोकतन्त्रप्रति समर्पित व्यक्तिको रुपमा आफूले चिन्ने मौका पाएको बताउँदै उनको निधनले मुलुकको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपुरणीय क्षति पुगेको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
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