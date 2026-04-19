कप्तानगञ्ज घटनाका घाइतेसँग स्वास्थ्यमन्त्रीको भेट

१२ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाहरूलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता भेटेकी छन् ।
घाइतेको अवस्था बुझ्न मंगलबार विराटनगर आएकी उनले अस्पताल पुगेर घाइतेहरूलाई भेटेकी हुन् ।
घाइते भेटपछि अस्पताल प्रशसानलाई उनीहरूको उपचारमा कुनै कमजोरी हुन नदिन मन्त्री मेहताले निर्देशन दिइन् ।
देवानगञ्ज घटनामा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाहरूको विराटनगरको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
मन्त्री मेहताले घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएकी छन् ।
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