इरानको आरोप युक्रेनद्वारा अस्वीकार

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- युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहाले इरानी व्यापारिक जहाजमा आक्रमण गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै इरान रुसी युद्ध अभियानको प्रत्यक्ष सहयोगी भएको आरोप लगाए।
- इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युक्रेनले आफ्नो व्यापारिक जहाजमा आक्रमण गरी एक नाविकको हत्या गरेको दाबी गर्दै यसलाई राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रको उल्लङ्घन भएको बताए।
- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले आफ्नो सेनाले इरानी सैन्य सामग्री ओसारपसार गर्ने रुसी लक्ष्यमाथि लामो दूरीको आक्रमण गरेको स्वीकार गरे।
१२ साउन, किएभ (रासस\एएनआई) । युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहाले इरानले युक्रेनी आक्रमणमा आफ्नो व्यापारिक जहाज प्रभावित भएको लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै तेहरानमाथि रुसको युद्ध अभियानको प्रत्यक्ष सहयोगी भएको आरोप लगाएका छन् । उनले इरानलाई आफू पीडित भएको देखाउने कुनै आधार नभएको पनि बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सिबिहाले सन् २०२२ देखि इरानले रुसलाई उपलब्ध गराएका हतियार युक्रेनी नागरिकविरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरे । उनका अनुसार तेहरानका आरोप आधारहीन छन् र इरानले रुसको सैन्य आक्रमणलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ ।
उनले इरानले आफ्ना आरोपमार्फत कृष्ण सागर क्षेत्रमा नागरिक जहाजमाथि रुसले गरिरहेको आक्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको आरोप पनि लगाए । नेभिगेसनको स्वतन्त्रतामाथिको रुसी आक्रमण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठकको मुख्य विषय बन्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कडा प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
सिबिहाको प्रतिक्रिया इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युक्रेनले इरानी व्यापारिक जहाजमा आक्रमण गरी एक नाविकको हत्या गरेको आरोप लगाएपछि आएको हो । अराघचीले उक्त घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै युक्रेनले इजरायलको निर्देशनमा यस्तो कदम चालेको आरोप लगाएका थिए।
यस घटनापछि इरानले तेहरानस्थित युक्रेनका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक विरोध जनाएको छ । इरानका सहायक विदेशमन्त्री मनोचेहर मोरादीले इरानी व्यापारिक जहाजमाथिको आक्रमणलाई शत्रुतापूर्ण र आपराधिक कार्यको संज्ञा दिँदै यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गरेको र तटीय राष्ट्रहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको बताए । उनले घटनाका लागि युक्रेनलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
इरानी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र राष्ट्रिय हितमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणको उपयुक्त जवाफ दिइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यसैबीच, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले हालै युक्रेनले क्यास्पियन सागरसहित रुससँग सम्बन्धित सैन्य लक्ष्यमाथि लामो दूरीका आक्रमण गरेको बताएका थिए । उनले ती आक्रमणमा इरानसँग सम्बन्धित सैन्य सामग्री ओसारपसारमा प्रयोग हुने जहाजहरू पनि परेको दाबी गरेका थिए।
जेलेन्स्कीले रुसले इरानलाई खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी स्याटेलाइट तस्बिर उपलब्ध गराएको आरोप पनि लगाएका छन् । उनका अनुसार ती सूचनाहरू इरानले आक्रमणको तयारी र त्यसपछिको क्षति मूल्याङ्कनमा प्रयोग गरेको स्पष्ट सम्बन्ध देखिएको छ ।
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