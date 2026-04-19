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सबै दलको तर्फबाट एउटा संयुक्त अपिल आउँछ : सभापति लामिछाने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १०:३८

१३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटनाको बारेमा सबै दलहरूले एउटा संयुक्त अपिल गरिने बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले लड्ने मैदान फरक छन् तर यस्तो बेला हामी एकै ठाउँमा उभियौं । सबै दलको एउटा अपिल छिट्टै आउँछ ।’

लामिछानेले यो बैठक दलहरूको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पनि भएको बताए । बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो धारणा र मार्गनिर्देशन राखेको सभापति लामिछानेले बताए ।

उनले सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बैठकमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।

रवि लामिछाने
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