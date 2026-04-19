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बेइजिङ जाँदैछन् रवि लामिछाने, उच्च तहमा भेटको तयारी

चीनको उच्च तहमा भेट हुने भनिए पनि नाम खुलाइएको छैन । विदेशमन्त्री वाङ यी र पार्टीका उच्च नेतासँग भेट हुने पक्कापक्की छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १२:५०
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी साउन महिनाको अन्त्यतिर पाँच दिने भ्रमणका लागि चीन जाने तयारीमा छन्।
  • चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसहित सत्तारूढ दलका उच्च तहका नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
  • पार्टी–टु–पार्टी सम्बन्ध विस्तार र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने एजेन्डाका साथ हुन लागेको यो भ्रमणमा कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधि भने सामेल हुने छैनन्।

७ साउन, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चीन जाने तयारीमा छन् । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार अगस्टको दोस्रो साता उनीसहितको चार सदस्यीय रास्वपा प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङ जाने भएको हो ।

चीनको उच्च तहमा भेट हुने भनिए पनि नाम खुलाइएको छैन । विदेशमन्त्री वाङ यी र पार्टीका उच्च नेतासँग भेट हुने पक्कापक्की छ ।

‘पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध अन्तर्गत भ्रमण हुन लागेको हो, खासमा सभापतिज्यूलाई अघिल्लै संसदकालमा नै चीनबाट निम्तो थियो, तर यसपल्ट अलिक राम्रोसँग कुराकानी हुने संकेत पाएका छौं,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई भने, ‘उच्च तहमा कुराकानी हुन्छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझै गहिरो र अर्थपूर्ण बनाउने एजेन्डा नै मुख्य हो ।’

भ्रमण पाँच दिनको हुने बताइएको छ । भ्रमण टोलीका बाँकी सदस्यको नाम खुलाइएको छैन ।

भ्रमण टोलीमा सरकारी प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् । यसअघि दिल्लीमा भारतीय प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदी भेटेर फर्केका लामिछानेले चीनसँग पनि सोही प्रकृतिको भेट गर्ने रास्वपा स्रोतले बताएको छ ।

रवि लामिछाने
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