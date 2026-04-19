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सुनसरी घटना : रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते २१:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटना र सामाजिक सद्भावका विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ।
  • सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको बैठक कक्षमा हुने छलफलका लागि संसदमा रहेका दलहरूसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सीके राउतलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ।
  • महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सामाजिक द्वेष न्यूनीकरण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राजनीतिक रूपमा सामूहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो।

१२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् ।

सुनसरीमा भएको घटनालगायतका विषयमा छलफल गर्न सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।

महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यका अनुसार, बैठक भोलि बिहान ८ बजे सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको बैठक कक्षमा बस्नेछ ।

छलफलमा संसदमा रहेका सबै दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।

‘सबै दललाई पत्राचार गरिएको छ । सभापतिज्यूले नेताहरूलाई आफैं फोन गरेर पनि आमन्त्रण गर्नु भएको छ,’ लामिछानेको सचिवालयले भनेको छ ।

महामन्त्री आचार्यले राजनीतिक रुपमा पनि सामूहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकता बोध भएकाले छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

‘अत्यन्तै संवेदनशील र दु:खद घटना तथा त्यसले निम्त्याएको असहज अवस्थामा सामाजिक रुपमा फैलन सक्ने द्वेष न्यूनीकरण गरि सद्भाव र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनिक प्रयास जारी रहँदा राजनीतिक रुपमा पनि सामुहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकताबोध भएकाले छलफल आयोजना गरेका हौं,’ आचार्यले भनेका छन् ।

रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक
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