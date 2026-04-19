सुनसरी घटना : रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटना र सामाजिक सद्भावका विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ।
- सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको बैठक कक्षमा हुने छलफलका लागि संसदमा रहेका दलहरूसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सीके राउतलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ।
- महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सामाजिक द्वेष न्यूनीकरण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राजनीतिक रूपमा सामूहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो।
१२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् ।
सुनसरीमा भएको घटनालगायतका विषयमा छलफल गर्न सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यका अनुसार, बैठक भोलि बिहान ८ बजे सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको बैठक कक्षमा बस्नेछ ।
छलफलमा संसदमा रहेका सबै दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
‘सबै दललाई पत्राचार गरिएको छ । सभापतिज्यूले नेताहरूलाई आफैं फोन गरेर पनि आमन्त्रण गर्नु भएको छ,’ लामिछानेको सचिवालयले भनेको छ ।
महामन्त्री आचार्यले राजनीतिक रुपमा पनि सामूहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकता बोध भएकाले छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
‘अत्यन्तै संवेदनशील र दु:खद घटना तथा त्यसले निम्त्याएको असहज अवस्थामा सामाजिक रुपमा फैलन सक्ने द्वेष न्यूनीकरण गरि सद्भाव र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनिक प्रयास जारी रहँदा राजनीतिक रुपमा पनि सामुहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकताबोध भएकाले छलफल आयोजना गरेका हौं,’ आचार्यले भनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4