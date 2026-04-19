घण्टीघरमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक (तस्वीरहरू)

१३ साउन, काठमाडौं । चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठक आज बसिरहेको छ । वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघरमा केहीबेरअघि बैठक सुरु भएको हो ।
सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसिरहेको बैठकको सुरुवातमा शपथ खान छुटेकी केही केन्द्रीय सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
बैठकमा महाधिवेशनको समीक्षा, आगामी कार्यदिशा र समसामयिक विषयलगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।
तस्वीरहरू : रास्वपा मिडिया डेस्क
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