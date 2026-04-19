बीटीएसले ‘ग्रामी अवार्ड’ लाई बहिष्कार गर्ने, भएको के हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दक्षिण कोरियाली पप समूह बीटीएसले सन् २०२७ को ग्रामी अवार्डमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको छ ।
- समूहका सात सदस्यले संगीतलाई क्षेत्र वा भाषाका आधारमा विभाजन नगर्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
- बीटीएसले आफ्ना सिर्जना अवार्डका लागि पेस नगर्ने निर्णय गरेपछि ग्रामीमा के-पप विधाको विवाद थप चर्चामा आएको छ ।
दक्षिण कोरियाली पप समूह बीटीएसले सन् २०२७ को ग्रामी अवार्डमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ । आफ्ना गीत तथा एल्बमलाई अवार्डमा नपठाउने निर्णय ब्यान्डले गरेको हो ।
समूहका सातै सदस्यले इन्स्टाग्राममा एउटै वक्तव्य पोस्ट गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सन्देशको अनुवादमा भनिएको छ, ‘हामीले यस वर्ष ग्रामीमा सहभागिताका लागि आफ्ना सिर्जना पेस नगर्ने निर्णय गरेका छौँ । संगीतलाई क्षेत्र वा भाषाका आधारमा विभाजन गर्नुको सट्टा, संगीतकै रूपमा सुनियोस् र माया गरियोस् भन्ने हाम्रो आशा छ ।’
बीटीएसको पुनरागमन एल्बम ‘अरिराङ’ वर्षकै सर्वाधिक बिक्री हुने एल्बममध्ये एक बनेपछि समूहलाई ‘एल्बम अफ द इयर’ सहित ग्रामीका केही प्रमुख विधाको प्रतिस्पर्धी मानिएको थियो ।
अमेरिकी चार्टको पहिलो स्थानमा पुगेको एल्बमको मुख्य गीत ‘स्विम’ पनि ‘सङ अफ द इयर’को दाबेदार बन्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तर अंग्रेजी भाषामा लेखिएको उक्त गीत गत महिना घोषणा गरिएको नयाँ ‘बेस्ट एसियन पप म्युजिक पर्फर्मेन्स’ विधाका लागि योग्य हुने थिएन ।
ग्रामीको नियमअनुसार यस विधामा मनोनयन हुने गीतमा कुनै एसियाली भाषाको ‘अर्थपूर्ण प्रयोग’ भएको हुनुपर्छ । ‘अरिराङ’ एल्बमका ८० प्रतिशतभन्दा बढी गीत अंग्रेजीमा गाइएका छन् ।
नयाँ अवार्ड विधाको घोषणापछि अनलाइन के-पप समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो । धेरै प्रशंसकले ग्रामीले एसियाली कलाकारलाई सम्मान गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई निश्चित घेरामा सीमित गरेको गुनासो गरेका थिए ।
बीटीएसका सदस्य आरएम, जिमिन, भी, सुगा, जङकुक, जिन र जे-होपले वक्तव्यमा क्षेत्र र भाषा दुवै उल्लेख गरेर त्यही चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ ।
समूहले आफ्ना प्रशंसक ‘बीटीएस आर्मी’लाई सन्देश दिँदै वक्तव्य टुंग्याएको छ ।
समूहले भनेको छ, ‘आर्मी र सधैँ हामीसँग रहनुहुने सबैलाई धन्यवाद ।’
ग्रामी समारोह आयोजना गर्ने रेकर्डिङ एकेडेमीले यस विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिएको छैन । बीबीसी न्युजले प्रतिक्रियाका लागि एकेडेमीलाई सम्पर्क गरेको छ ।
सन् २०१३ मा स्थापना भएको बीटीएस पप संगीतमा सर्वाधिक बिक्री गर्ने समूहमध्ये एक बनेको छ । समूहको हालको विश्व भ्रमणले टिकट बिक्रीमा टेलर स्विफ्टको ‘इरास’ कन्सर्टलाई टक्कर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीटीएस सन् २०२१ मा ‘डाइनामाइट’का लागि ग्रामी मनोनयन प्राप्त गर्ने पहिलो के–पप समूह बनेको थियो । उक्त गीत पूर्ण रूपमा अंग्रेजीमा प्रस्तुत गरिएको उनीहरूको पहिलो गीत थियो ।
समूहका सातै सदस्य सन् २०१९ देखि रेकर्डिङ एकेडेमीका मतदान सदस्य छन् ।
बीटीएसले ग्रामीको मञ्चमा धेरैपटक प्रस्तुति दिएको छ । समूहले ‘बेस्ट पप डुओ/ग्रुप पर्फर्मेन्स’ र ‘बेस्ट म्युजिक भिडियो’सहित थप चार मनोनयन पाए पनि अहिलेसम्म अवार्ड जितेको छैन ।
विभिन्न कारणले ग्रामी अवार्ड बहिष्कार गर्ने कलाकारको सूचीमा अब बीटीएस पनि थपिएको छ । यसअघि द विकेन्ड, मोर्गन वालेन, फ्र्यांक ओसन र विल स्मिथलगायत कलाकारले ग्रामी बहिष्कार गरेका थिए ।
सन् २०२० मा ड्रेकले ग्रामीले अश्वेत कलाकारको सिर्जना, विशेषगरी र्याप संगीतलाई निरन्तर बेवास्ता गरेको तर्क गर्दै यो समारोहलाई प्रतिस्थापन गर्न माग गरेका थिए ।
उनले इन्स्टाग्राममा लेखेका थिए, ‘प्रभावशाली संगीत र यी अवार्डबीचको असम्बन्ध देखेर प्रत्येक वर्ष चकित पर्न छाड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । कुनै समय मान्यताको सर्वोच्च स्वरूप मानिएको यो अवार्ड अहिलेका र भविष्यमा आउने कलाकारका लागि महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
ग्रामीले केही वर्षदेखि के–पपको बढ्दो लोकप्रियतालाई कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती सामना गर्दै आएको छ ।
सन् २०२५ मा उसले मतदान गर्ने एकेडेमीमा कोरियाका केही चर्चित कलाकार र निर्मातालाई समावेश गरेको थियो । उनीहरूमा एनहाइपेनका जङवोन, सेभेन्टिनका वुजी र भर्नन, ले सेराफिमकी हु युनजिन तथा क्याट्सआईका सबै छ सदस्य थिए ।
यस वर्ष ट्वाइस र स्ट्रे किड्सका सदस्यलाई पनि मतदान अधिकार दिएपछि यो संख्या थप बढेको थियो ।
पछिल्लो ग्रामी समारोहमा ब्ल्याकपिंककी रोजे र ‘केपप डेमन हन्टर्स’को गीत ‘गोल्डेन’ले प्रमुख मनोनयन पाएका थिए । रोजेले ब्रुनो मार्ससँग सहकार्य गरेको लोकप्रिय गीत ‘एपीटी’मार्फत समारोहको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
‘गोल्डेन’ले ‘बेस्ट सङ रिटन फर भिजुअल मिडिया’ अवार्ड जित्दै ग्रामी प्राप्त गर्ने पहिलो के-पप गीतको इतिहास बनाएको थियो । तर यसका शब्द पनि लगभग पूर्ण रूपमा अंग्रेजीमा लेखिएकाले यो गीत नयाँ एसियन पप विधाका लागि योग्य हुने थिएन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4