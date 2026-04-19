बीटीएसको ‘अरिराङ वर्ल्ड टुर’ ले रच्यो इतिहास, ‘रोलिङ स्टोन्स’ को रेकर्ड तोड्यो

लस एन्जलस । ‘द रोलिङ स्टोन्स’ को सात वर्षदेखि कायम मासिक कन्सर्ट आम्दानीको कीर्तिमान तोड्दै दक्षिण कोरियाली के-पप समूह बीटीएसले इतिहास रचेको छ । बिलबोर्ड बक्सस्कोर इतिहासमा ब्यान्डले कुनै पनि समूहद्वारा एक महिनामा सबैभन्दा धेरै कन्सर्ट आम्दानी गर्ने उपलब्धि हासिल गरेको छ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार, बीटीएसले मे २ देखि २८ सम्म भएका केवल १२ वटा कार्यक्रममा ६ लाख ४१ हजार टिकट बिक्री गर्दै १२ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो। यो ऐतिहासिक उपलब्धि उनीहरूको बहुप्रतीक्षित ‘अरिराङ वर्ल्ड टुर’को अमेरिका र मेक्सिको चरणका कार्यक्रमबाट हासिल भएको हो।
यस उपलब्धिसँगै बीटीएसले बिलबोर्डको मासिक बक्सस्कोर ट्र्याकिङ सुरु भएदेखि सात वर्षसम्म कायम रहेको ‘द रोलिङ स्टोन्स’को ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानीको कीर्तिमान सहजै तोडेको छ।
यो उपलब्धिसँगै बीटीएसले मासिक टप टुर्स चार्टमा पहिलो स्थान हासिल गरेको यो चौथो पटक हो। यससँगै समूह बेयोन्से, कोल्डप्ले, ब्याड बन्नी र एल्टन जोनजस्ता पटक-पटक चार्टको शीर्ष स्थानमा पुगेका कलाकारको सूचीमा पनि समावेश भएको छ।
‘अरिराङ वर्ल्ड टुर’ लामो विश्रामपछि बीटीएसको भव्य पुनरागमनको प्रतीक बनेको छ। यसले अघिल्ला ट्र्याकिङ अवधिको तुलनामा आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि पनि दर्ता गरेको छ।
मे महिनाको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम लस भेगासमा आयोजित चार रातको रेसिडेन्सी थियो। उक्त कार्यक्रमबाट ४ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी भएको थियो भने २ लाख ४६ हजार टिकट बिक्री भएका थिए।
यही सफलताका कारण बीटीएस बिलबोर्डको टप बक्सस्कोर्स चार्टको पहिलो स्थानमा पुग्यो। यसबाहेक क्यालिफोर्निया, टेक्सास र मेक्सिको सिटीका स्टेडियममा भएका सबै कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा ‘सोल्ड आउट’ भएका थिए।
८८‘अरिराङ वर्ल्ड टुर’८८को प्रभावशाली सुरुआतसँगै बिलबोर्डले बीटीएसको करियरभरिको बक्सस्कोर आम्दानी आधा अर्ब अमेरिकी डलर नाघिसकेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ।
यस वर्षको विश्वव्यापी तालिकामा अझै ५० भन्दा बढी कार्यक्रम बाँकी रहेकाले ‘अरिराङ वर्ल्ड टुर’ बीटीएसको करियरकै सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने कन्सर्ट टुर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सन् २०१९ को ‘लभ योरसेल्फ वर्ल्ड टुर’को कीर्तिमानलाई पनि उछिन्ने अनुमान गरिएको छ।
रिपोर्टअनुसार, ‘अरिराङ वर्ल्ड टुर’ले हालसम्म २० करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको बिक्री गर्दै ११ लाख टिकट बिक्री गरिसकेको छ। यो विश्व भ्रमण सन् २०२६ अप्रिल ९ मा सुरु भएको थियो।
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