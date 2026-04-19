+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिबाट मुटुको तीन वटा भल्भको शल्यक्रिया

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १६:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महाराजगन्जस्थित मनमोहन सेन्टरमा मिनिमली इन्भेसिभ कार्डियाक सर्जरी विधिबाट मुटुको ३ वटा भल्भ परिवर्तन गर्ने दुर्लभ शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको जटिल र दुर्लभ शल्यक्रिया गरिएको छ । ‘मिनिमली इन्भेसिभ कार्डियाक सर्जरी–मिक्स’ विधिबाट पहिलो पटक मुटुका ३ वटा भल्भको शल्यक्रिया गरिएको हो ।

काठमाडौंका ५२ वर्षीय पुरुषको साउन ५ गते शल्यक्रिया भएको कार्डियाक सर्जन डा‍. अनिल भट्टराईले जानकारी दिए । शल्यक्रियाको नेतृत्व डा‍‍.भट्टराईले नै गरेका थिए । बिरामी साउन ११ गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।

डा.भट्टराईका अनुसार ती बिरामी करिब ६–७ महिनाअघि अस्पताल आएका थिए । उनमा श्वास फेर्न गाह्रो हुने, धेरै स्वाँस्वाँ हुने, छिटो थाकाइ लाग्ने जस्ता समस्या लिएर जाँचका लागि आएको थिए । परीक्षण गर्दा उनका मुटुका तीन वटा भल्भमा क्षति पुगेको देखियो । उतिबेला नै शल्यक्रिया गर्ने भनिए पनि विभिन्न समस्या भएर मिति सर्दै आएको थियो ।

डा.भट्टराईका अनुसार यो प्रविधि अन्य खालको शल्यक्रियामा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि ३ वटा भल्भको शल्यक्रियमा पहिलो पटक प्रयोग भएको हो । उनका अनुसार बिरामीको दुई वटा  भल्भ फेरिएको र  एउटा मर्मत गरिएको हो ।

यो प्रविधि प्रयोग नगर्दा छाती चिरेर ठूलो घाउ बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । बिरामीलाई निको हुन बढी समय लाग्थ्यो । ‘मिक्स’ विधिबाट शल्यक्रिया गर्दा अहिले काखीमुनि सानो प्वाल मात्रै बनाइएको थियो । यसमा बिरामी छिटो निको हुने र शल्यक्रियापछिका संक्रमणको जोखिम समेत कम हुन्छ ।

नेपालकै अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट जटिल शल्ययक्रिया हुनु मुटु उपचारमा नयाँ फड्को भएको डा.भट्टराईले बताए ।

मुटु शल्यक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित