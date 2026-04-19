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- जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका ३२ वर्षीय जनक राई कतारबाट पक्राउ परेका छन् ।
- इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका उनलाई कतार प्रहरीको समन्वयमा बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ ।
- कानुनी कारबाहीको लागि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा बुझाइने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
१३ साउन, काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका व्यक्ति कतारबाट पक्राउ परेका छन् ।
भोजपुर घर भएका ३२ वर्षीय जनक राई पक्राउ परेका हुन् । एनसीबी कतार दोहाको समन्वयमा कतारमा पक्राउ परेका उनलाई सम्बन्धित मुद्दामा कारबाही गर्नेरगराउने प्रयोजनार्थ बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको हो ।
उक्त मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेका उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवम् पक्राउ गर्नको लागि एनसिबि काठमाडौंको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट १९ चैत २०८१ मा उनी विरूद्ध रेड नोटिस जारी भएको थियो ।
उनलाई सम्बन्धित कसुर बमोजिम कानुनी कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुर बुझाइने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।
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