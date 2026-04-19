प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर पन्त पक्राउ

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- प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पन्तलाई त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो।
- सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पन्तलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ।
१३ साउ, काठमाडौं । प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त पक्राउ परेकी छिन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई बुधबार दिउँसो काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए ।
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