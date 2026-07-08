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पहिरोले समुद्रटार-त्रिशूली ३बी १३२ केभी प्रसारण लाइन टावरमा क्षति

प्रसारण लाइनमा समस्या आए पनि उपभोक्ताका लागि भने विद्युत् आपूर्ति नरोकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते २०:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अत्यधिक वर्षाका कारण समुद्रटार-त्रिशूली ३बी १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर नम्बर ४१ क्षतिग्रस्त भएको छ।
  • टावरमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका दुई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
  • प्राधिकरणले चौगाडा सबस्टेसनबाट वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिएको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । अत्यधिक वर्षासँगै गएको पहिरोका कारण समुद्रटार-त्रिशूली ३बी १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर नम्बर ४१ क्षतिग्रस्त भएको छ । टावरमा क्षति पुगेपछि प्रसारण लाइन प्रभावित बनेको छ ।

टावर क्षतिग्रस्त बनेसँगै सोही प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका ११ मेगावाट क्षमताको सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर र ५ मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको विद्युत प्रवाह (पावर इभाकुएसन) मा कठिनाइ उत्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यद्यपि, प्रसारण लाइनमा समस्या आए पनि उपभोक्ताका लागि भने विद्युत् आपूर्ति नरोकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राविधिक टोलीले चौगाडा सबस्टेसनबाट वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर ग्राहकलाई निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिएको छ । क्षतिग्रस्त टावर मर्मत तथा सुदृढीकरणको काम छिट्टै अघि बढाइने बताइएको छ ।

क्षति टावर प्रसारण लाइन
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