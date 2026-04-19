जलमग्न जमल (तस्वीरहरू)

१३ साउन, काठमाडौं । एकाएक परेको भारी वर्षाले काठमाडौंको जमल क्षेत्रको सडक जलमग्न पारेको छ ।
अहिले बुधबार साँझ परेको भारी वर्षाले जमलको सडकभरि पानी नै पानी भरिएको हो ।
सडकभरि पानी जम्मा हुँदा त्यहाँको आवतजावत गर्ने यात्रुलाई निकै सास्ती भएको छ । साना सवारी साधन झन्डै डुब्नेगरी पानी जम्मा हुँदा निकै सास्ती भइरहेको देखिन्थ्यो ।
यस्तै, पैदल यात्रीलाई हिँडडुल गर्न निकै कठिन भइरहेको यी दृश्यमा देखिन्छन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाका कारण यसैगरी सडक र खोला किनार जलमग्न भएका खबर प्राप्त भएका छन् ।
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