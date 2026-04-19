+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ : सुनसरीमा प्राविधिक होइन, राजनीतिक समाधान खोजौं

सुनसरीको घटनाको राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक कोणबाट हल खोजिनुपर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको निश्कर्ष छ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ साउन १३ गते १६:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको असर अन्य जिल्लामा फैलिन नदिन सुरक्षा निकायले सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगको छलफलमा सुरक्षा प्रमुखहरूले बल प्रयोग मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै राजनीतिक पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सुनाएका छन्।
  • घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय टोलीले बुधबार घटनास्थलमा पुगेर काम शुरू गरेको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । १० साउन मध्यरातिदेखि अशान्त बनेको सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्ज घटनाको विषयलाई लिएर सुरक्षा निकायहरूले साझा धारणा बनाएका छन् । कप्तानगञ्ज घटनाको बाछिटा नजिकैका छिमेकी जिल्लाहरू हुँदै पश्चिम तराईसम्म पुग्ने जोखिम देखिएपछि यसबारे सुरक्षा निकायले विश्लेषण गर्दै साझा धारणा बनाएका हुन् । सुरक्षा निकायले निकालेको आफ्नो विश्लेषण, हुनसक्ने सम्भावित घटना र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराएका छन् ।

कप्तानगञ्ज घटनाको असर नजिकैको मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा फाट्टफुट्ट देखा पर्न थालेपछि मंगलबार साँझ गृहमन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायतबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अघिल्लो दिन अर्थात सोमबारको बैठकमा अलि आक्रामक देखिएका देखिएका गृहमन्त्री गुरुङ भने मंगलबार अलि नम्र देखिन्थे । उक्त छलफलमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की, नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।

जहाँ सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले सुनसरी घटनालाई अब सुरक्षा चुकको विषयमा मात्रै केन्द्रीत गरेर सुरक्षाकर्मी मात्रै बढाएर समाधान हुननसक्ने निष्कर्ष गृहमन्त्री गुरुङलाई सुनाएका थिए ।

‘सुनसरीको घटना गणितको हल खोजेजस्तो अब सुरक्षाकर्मी मात्रै खटाएर किन समाधान भएन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई सुरक्षाका हिसाबले मात्रै हेर्न मिल्दैन’ गृहमन्त्रीलाई एक सुरक्षा प्रमुखले घटनाबारे विश्लेषण सुनाए ।

ती सुरक्षा प्रमुखका अनुसार सुनसरीको घटना अब सुरक्षामात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक कोणबाट पनि हल खोजिनुपर्ने निष्कर्ष थियो । ‘हामीले प्रष्ट रुपमा भन्यौं । सुरक्षाकर्मी मात्रै थपेर समाधान हुन गाह्रो छ । यसलाई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक माध्यमबाट सद्भाव कायम राख्ने प्रयास गरिनुपर्छ’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

छलफलमा यसअघि पनि सिंहदरबार त बन्छ तर मान्छेको ज्यान फेरि कहाँ आउछ भन्नेसम्मका भाष्य निर्माण भएकाले तोडफोड र आगजनी हुनसक्ने तर्फ समेत संकेत गरिएको थियो । सुरक्षा निकायले यी सबै विषयहरू ब्रिफिङ गर्दा गृहमन्त्री गुरुङले चुपचाप सुनिरहे ।

सुरक्षाकर्मी मात्रै फिजाएर नहुने र यसलाई ‘सेफ साइड’मा लैजाने राजनीतक दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने प्रष्ट सन्देश सुुरक्षा निकायले सुनाएका थिए । जति ढिलो हुन्छ अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तो किसिमका हिंसा भड्किने जोखिम हुनसक्नेतर्फ पनि संकेत गर्दै राजनीतिक पहलकदमी लिन सरकारलाई सुरक्षा संयन्त्रले सुझाव दिएका थिए ।

अघिपछिको कुनै आन्दोलन तथा भीड नियन्त्रण गरेजस्तो सुनसरी घटनामा सुरक्षा सक्रियतामात्रै देखाउँदा अझै थुप्रै नोक्सानी हुने भन्दै सुझाव दिएको विषयलाई गृहमन्त्री गुरुङले पनि मनन गरेको बताएका थिए ।
सुरक्षा निकायले मंगलबार साँझमा गरेको ब्रिफिङले राष्ट्रिय स्तवन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु बाहेक, उपेन्द्र यादव, सीके राउत, महन्थ ठाकुरलगायतलाई बैठकमा डाकिएको थियो ।

बुधबार बिहान सर्वदलीय बैठक समेत बसिसकेको छ । सबैको साझा अपिल आउने रास्वपा सभापति लामिछानेले बताएका छन् । केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक बसेपछि कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् ।

असन्तुष्ट विषयहरू पनि रहेकाले तिनीहरूको राजनीतिक सम्बोधन गरिनुपर्नेबारे सुरक्षा निकायले सुझाव दिएका थिए । ‘अहिले पनि थुप्रै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन्छ । तिनीहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रबाट भन्दा पनि राजनीतिक हल खोज्नु उपयुक्त हुनेबारे पनि हामीले भनेका छौं,’ एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन् ।

गृहमन्त्री सुरक्षामै केन्द्रित

मंगलबार साँझ गृहमा छलफल गर्नुअघि सोमबार साँझ पनि मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । सुरक्षा समितिमा भने गृहमन्त्री गुरुङले किन गोली चलाएको भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएका थिए ।

‘उहाँहरूले सुरक्षा भनेको गणित हल गरेजस्तो, अलि टेक्निकल कुरा राख्नुभएको थियो । हामीले विभिन्न घटनाक्रमहरू र उत्पन्न परिस्थिति र थप जटिलताबारे ब्रिफिङ गर्‍यौं,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘हेलिकप्टर पठाउनुपर्ने हो कि, स्थिति बुझ्न ड्रोन उडाउनु पर्ने हो कि, के गरेर हुन्छ तत्कालै समाधान हुनु पर्यो भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।’

यता सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले भने आफूलाई हवाई फायर भएको रिपोर्टिङ आएको सुनाएका थिए । हवाई फायर भनिए पनि गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९ जना घाइते भएका थिए । ८ साउनमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीले सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै रोहिंग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीहरू भारत हुँदै अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढेको बताएका थिए । यो विषय उठाउँदै सोमबार सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले ‘किन बोलेको’ भनेका थिए । यसमा गृहमन्त्री केही असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

तर आईजीपी कार्कीले भनेजस्तै पछिल्लो पटक दुई रोहिंग्या भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ । एक जनालाई २० हजार रुपैयाँ लिएर बिचौलियाले नेपाल प्रवेश गराएको पाइएको थियो । अहिले नेपालमा ४ सयको हाराहारीमा रोहिंग्या रहेका छन् ।

पहाडबाट तराई झारियो सुरक्षाकर्मी

छलफलमा सुरक्षा व्यवस्था कसरी मजबुत पार्ने बारे पनि कुराकानी भएको थियो । थप क्षति हुन नदिने आवश्यक के–के गर्नुपर्ने हो गर्नु भन्ने निर्देशन गृहमन्त्री गुरुङको थियो । सुनसरी घटनापछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अहिले तराई केन्द्रीत सुरक्षा बढाइएको छ । पहाडी जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीेलाई अहिले तराइएका जिल्लाहरूमा पठाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी दुबैले अहिले तराई केन्द्रीत सुरक्षा निगरानी बढाएका छन् । पहाडी जिल्ला तथा गणहरूमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुनसरी, मोरङ, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाहरुमा केन्द्रीत गरिएको छ ।

आफूले सकेको रचनात्मक काम गरेर सद्भाव कायम राख्ने प्रयास गरे, बल प्रयोग गर्दा सिलसिलेवार बल प्रयोगको नीति अवलम्बन गर भन्ने निर्देशन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको छ । केन्द्रस्तरबाट चाहिने आवश्यक सहयोगबारे बेलैमा जानकारी गराउने पनि जिल्लाका कमाण्डहरूलाई भनिएको छ ।

अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका टोलीहरू संयुक्त रुपमा परिचालन भएका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहमाथि पनि विशेष निगरानी बढाइएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।

बुधबार मध्यान्हसम्म शान्त कप्तानगञ्ज

देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा दुई समूहबीच भएको विवादपछि स्थिति नियन्त्रणमा दिन भन्दै सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट कप्तानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको आइतबार राति मृत्यु भयो ।

एउटा पक्षले झण्डा नहटाएको र अर्को पक्षले चर्को आवाजमा डीजे बजाएको विषयमा विवाद हुँदा दुई समूहबीच झडप भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा हवाई फायर गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको दाबी सुरक्षा निकायको छ । यसरी घातक हतियारबाट गोली चलाउनु नै गलत भएको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् ।

‘बल प्रयोगको एउटा सिद्धान्त हुन्छ, त्यसको पालना भएको देखिँदैन । त्यसमाथि यसरी घातक हतियारबाट एकै पटक गोली चल्नुपर्ने ठिक होइन’ उनी भन्छन् । एक जनाको मृत्यु र ९ सर्वसाधारण घाइते भएपछि तनाव बनेको सुनसरी मंगलबार साँझ फेरि झडपमा परिणत भएको थियो । मंगलबार तोडफोड, आगजनी, झडप भएको सुनसरी अहिले भने शान्त बन्दै गएको बताइएको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म कुनै ठूलो तोडफोड र आगजनीको रिपोर्टिङ नभएको सशस्त्र र प्रहरी हेडक्वाटरले बताएका छन् ।

कप्तानगञ्जमा आइतबार राति भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिका टोली बुधबार घटनास्थल पुगेका छन् । गृहमन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापा नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय पाएको छ ।

कप्तागञ्ज गृहमन्त्री देवानगञ्ज प्रहरी सुधन गुरुङ सुनसरी सुरक्षा
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महानगरका १८७ सहकारीले फिर्ता दिन सकेनन् सवा ८ अर्ब

महानगरका १८७ सहकारीले फिर्ता दिन सकेनन् सवा ८ अर्ब
विद्युतीय सवारी विस्तारमा दिल्लीको जोड

विद्युतीय सवारी विस्तारमा दिल्लीको जोड
प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर पन्त पक्राउ

प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर पन्त पक्राउ
प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको सुझाव– संसद्‌मा सम्बोधन गर्दा राम्रै हुन्छ

प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको सुझाव– संसद्‌मा सम्बोधन गर्दा राम्रै हुन्छ
राष्ट्रपति पौडेल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच भेटवार्ता

राष्ट्रपति पौडेल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच भेटवार्ता
दैनिक १५ सय विद्युतीय राहदानी उत्पादन, ३ महिनाभित्र प्रणाली स्थिर हुने दाबी

दैनिक १५ सय विद्युतीय राहदानी उत्पादन, ३ महिनाभित्र प्रणाली स्थिर हुने दाबी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित