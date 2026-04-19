डोटीमा एक शिक्षकको कुटपिटबाट पत्नीको मृत्यु

१३ साउन, धनगढी । डोटीमा एक शिक्षकले मदिरा सेवन कुटपिट गर्दा उनकी पत्नीको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार जोरायल गाउँपालिका–४ देउथलीका ५१ वर्षीय चन्द्रबहादुर ओलीले मादक पदार्थ सेवन गरेर आफ्नै पत्नी ४७ वर्षीया अमृता ओलीलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए ।
उपचारका क्रममा अमृताको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) रणबहादुर चन्दका अनुसार चन्द्रबहादुरले बुधबार दिउँसो पौने २ बजेतिर पत्नी अमृतामाथि कुटपिट गरेका थिए ।
उनको पेटको बायाँ भागमा चोट लागेर घाइते भएपछि उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी चनकट्टे पठाएको थियो, तर अवस्था गम्भीर भएपछि धनगढी रेफर गरिएको थियोे ।
उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगाइएकोमा चिकित्सकले चेकजाँच गर्दा मृत घोषणा गरेको डीएसपी चन्दले बताए ।
पत्नीको हत्या गरेको आरोपमा शिक्षक ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनी स्थानीय जगदम्बा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक समेत हुन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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