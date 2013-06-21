खाना खाँदा मासुको चोक्टा अड्किएर मृत्यु

१३ चैत, डोटी । खाना खाने क्रममा घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किएर डोटीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका–७ दहकालीकास्तानका करिब ५० वर्षीय काले नेपालीको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
विहीबार राति आफ्नै घरमा खाना खाने क्रममा मासुको चोक्टा घाँटीमा अड्किई बेहोस भएका विष्टलाई आफन्तहरुले उपचारका लागि राजपुरस्थित सुजङ अस्पताल पुर्याएका थिए ।
चिकित्सकले जाँच गर्दा उनलाई मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4