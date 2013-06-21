डोटीमा जिप दुर्घटना, ४ जना घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डोटीमा से. १ च १५१७ नं. बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन्।
- दुर्घटनामा कैलालीका योगेस बिनाडी र डोटीका नरेश साउद गम्भीर घाइते भएका छन्।
- चालक सन्तोष सापकोटा र जनक बुढा मध्यम अवस्थामा छन् र जिप करिब ३ सय मिटर तल खसेको छ।
३ चैत, डोटी । डोटीमा जिप दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुईको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले दिएको जानकारी अनुसार, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–३, इनडाबाट कैलालीतर्फ जाँदै गरेको से. १ च १५१७ नं. को बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा परेर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२ का ४५ वर्षीय योगेस बिनाडी र डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–३ कानाचौरका १७ वर्षीय नरेश साउद गम्भीर घाइते भएका हुन् ।
दुवैको टाउको र ढाडमा चोट लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, दुर्घटनामा परि कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–९ बस्ने चालक २८ वर्षीय सन्तोष सापकोटा र अछामकप ढकारी गाउँपालिका–३ का १५ वर्षीय जनक बुढा घाइते भएका छन् ।
दुवैको अवस्था मध्यम रहेको छ ।
उकालोमा रहेको जिप ब्याक हुन गई सडकबाट करिब ३ सय मिटर खसेको छ ।
