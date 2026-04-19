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- डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका–२ मा करेन्ट लागेर ५१ वर्षीय हर्कबहादुर पल्लीको मृत्यु भएको छ।
- झ्याल–ढोका बनाउने क्रममा करेन्ट लागेका पल्लीको घटनास्थलमै ज्यान गएको वडा सदस्य तारा रामजालीले जानकारी दिएका छन्।
- घटनाको अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बीपीनगरबाट प्रहरी निरीक्षक बिर बहादुर बोहराको नेतृत्वमा टोली खटिएको छ।
१४ असार, डोटी । डोटीमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्लाको बडिकेदार गाउँपालिका–२ खररका करिब ५१ वर्षीय हर्कबहादुर पल्लीको मृत्यु भएको हो ।
हर्कबहादुरलाई स्थानीय डम्बर बहादुर पल्ली मगरको घरको झ्याल–ढोका बनाउने क्रममा शनिबार साँझ करेन्ट लागेको थियो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बडीकेदार गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य तारा रामजालीले जानकारी दिएका छन् ।
घटनाको जानकारी पाएलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बीपीनगरबाट प्रहरी निरीक्षक बिर बहादुर बोहराको कमाण्डमा ७ जनाको टोली खटिएर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ ।
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