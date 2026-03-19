News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिकामा धारामा नुहाउने क्रममा मोटरबाट करेन्ट लाग्दा १२ वर्षीया बालिका वर्षाकुमारी पटेलको मृत्यु भएको छ ।
- करेन्ट लागेर घाइते भएकी उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरे ।
- प्रहरीले शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर पठाएर घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
१९ जेठ, चन्द्रपुर (रौतहट) । रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिका–४ नदीपारि टोलमा करेन्ट लागेर १२ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
धारामा नुहाउने क्रममा मोटर जडान गरिएको मोटरबाट धारामा विद्युतीय करेन्ट प्रवाह हुँदा सोही टोलका बिजेन्द्र पटेलकी १२ वर्षीया छोरी वर्षाकुमारीको आज करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।
करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएकी पटेलको उपचारका लागि सुकदेव चोकस्थित नेपाल तराईसिटी अस्पताल लगिएको भए पनि चिकित्सकले जाँचपछि मृत घोषणा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका निमित्त सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक रोहितकुमार शर्मा बढइले जानकारी दिए ।
बालिकाको शुकदेव चोकबाट शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर ल्याइएको र घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक बढइले जानकारी दिए ।
