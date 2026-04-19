डोल्पामा विद्यालयबाट फर्किँदै गरेका एक बालक सडकमा मृत फेला

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- डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-५ मा विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेका ११ वर्षीय बालक वीरेन्द्र रोकाया मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
- कक्षा २ मा अध्ययनरत बालक हसु खोला नजिकै विद्यालयको पोशाक र झोला बोकेको अवस्थामा मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
- घटनाको थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी निरीक्षक पदम रावलको नेतृत्वमा एक प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले बताउनुभयो ।
१४ साउन, डोल्पा । डोल्पामा विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेका एक बालक सडकमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङस्थित फोक्सुण्डो आधारभूत विद्यालयबाट पढाइ सकेर करवगाडतर्फ जाँदै गरेका करिब ११ वर्षका वीरेन्द्र रोकाया भेरी करिडोर सडकखण्डको हसु खोलामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार बालक विद्यालय पोशाक र झोलासहित मृत अवस्थामा फेला परेको र उनी उक्त विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययनरत छात्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाबाट प्रहरी निरीक्षक पदम रावलको नेतृत्वमा टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले जानकारी दिए ।
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