+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डोल्पामा विद्यालयबाट फर्किँदै गरेका एक बालक सडकमा मृत फेला

डोल्पामा विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेका एक बालक सडकमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १९:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-५ मा विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेका ११ वर्षीय बालक वीरेन्द्र रोकाया मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
  • कक्षा २ मा अध्ययनरत बालक हसु खोला नजिकै विद्यालयको पोशाक र झोला बोकेको अवस्थामा मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
  • घटनाको थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी निरीक्षक पदम रावलको नेतृत्वमा एक प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले बताउनुभयो ।

१४ साउन, डोल्पा । डोल्पामा विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेका एक बालक सडकमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङस्थित फोक्सुण्डो आधारभूत विद्यालयबाट पढाइ सकेर करवगाडतर्फ जाँदै गरेका करिब ११ वर्षका वीरेन्द्र रोकाया भेरी करिडोर सडकखण्डको हसु खोलामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार बालक विद्यालय पोशाक र झोलासहित मृत अवस्थामा फेला परेको र उनी उक्त विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययनरत छात्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाको थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाबाट प्रहरी निरीक्षक पदम रावलको नेतृत्वमा टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले जानकारी दिए ।

डोल्पा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डोल्पामा स्रोत नखुलेको ५५ लाख ९० हजारसहित २ जना पक्राउ

डोल्पामा स्रोत नखुलेको ५५ लाख ९० हजारसहित २ जना पक्राउ
झन्डै ५६ लाख रुपैयाँसहित २ जना पक्राउ

झन्डै ५६ लाख रुपैयाँसहित २ जना पक्राउ
जगदुल्ला बाढीपीडितलाई नगदसहित खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल वितरण

जगदुल्ला बाढीपीडितलाई नगदसहित खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल वितरण
डोल्पाको गैरीगाउँमा बाढी पस्यो, एक जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते

डोल्पाको गैरीगाउँमा बाढी पस्यो, एक जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सुरु

डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सुरु
डोल्पामा १० रोपनीमा लगाइएको गाँजाका नष्ट

डोल्पामा १० रोपनीमा लगाइएको गाँजाका नष्ट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित