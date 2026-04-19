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मधेशकेन्द्रित दलसँग छलफलमा रास्वपा सभापति लामिछाने

देशमा देखिएको वर्तमान समस्याको निकास सम्बन्धमा तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल भइरहेको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २०:१२

१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेशमा देखिएको समस्याबारे मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू छलफल गरिरहेका छन् । अहिले सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।

देशमा देखिएको वर्तमान समस्याको निकास सम्बन्धमा तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल भइरहेको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत अन्य मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू सहभागी छन् ।

यसअघि सभापति लामिछानेले मधेश र कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका सांसदसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा उनले रास्वपा सांसदलाई आ–आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा भएर सद्भाव जगाउने काममा खटिन निर्देशन दिएका थिए ।

मधेशकेन्द्रित दल सभापति रवि लामिछाने
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