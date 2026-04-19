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महँगियो आलु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते ११:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शुक्रबार भारतीय रातो आलुको थोक मूल्य प्रतिकिलो औसत ७ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
  • बजारमा भारतीय रातो आलुको औसत मूल्य ४२ रुपैयाँ कायम भएको छ भने मुडेको रातो आलु औसत ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
  • त्यस्तै सेतो आलुको औसत मूल्य एक रुपैयाँले बढेर प्रतिकिलो ३३ रुपैयाँ पुगेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।

१५ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आलुको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले शुक्रबार आलुको मूल्य बढेको देखाएको हो ।

बजारमा रातो र सेतो गरी दुई प्रकारका आलु किन्न पाइन्छ । त्यसमध्ये रातो भारतीय आलु पनि बजारमा आउँछ ।

आज शुक्रबार भारतीय रातो आलुको भाउ प्रतिकिलो थोकमा औसत ७ रुपैयाँ बढेको छ । आज यो आलु प्रतिकिलो थोक मूल्य न्यूनतम ३३ देखि अधिकतम ५७ र औसत ४२ रुपैयाँ कायम छ । हिजो न्यूनतम ३३ देखि अधिकतम ३७ र औसत ३५ थियो ।

रातो मुडेको आलु प्रतिकिलो न्यूनतम ४८ देखि अधिकतम ५३ र औसत ५० रुपैयाँ र सेतो आलु न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ३५ र औसत ३३ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

हिजो मुडेको रातो आलु न्यूनतम ४८ देखि अधिकतम ५३ तथा औसत ५० र सेतो आलु न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ३५ र औसत ३२ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

आलु
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