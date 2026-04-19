बेपत्ता आरोहीको खोज र उद्धारमा समन्वय भइरहेको छ : पर्यटन विभाग

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- पाकिस्तानस्थित ब्रो पिक हिमालमा हिम पहिरोमा परी चर्चित आरोही निर्मल पूर्जासहित छ जना नेपाली आरोही बेपत्ता भएका छन् ।
- पर्यटन विभागले पुर बहादुर गुरुङ, किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्दु शेर्पा, ग्यालु शेर्पा र निर्मल पूर्जा बेपत्ता भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
- बेपत्ता आरोहीहरूको खोजी र उद्धार कार्यका लागि मन्त्रालयले पाकिस्तानसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
१५ साउन, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभागले पाकिस्तानस्थित ब्रो पिक (८०४७)मा बेपत्ता चर्चित आरोही निर्मल पूर्जासहितका आरोहीको खोजी र उद्धारमा पाकिस्तानसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जनाएको छ ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वेपत्ता नेपाली आरोहीहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ । विभागका अनुसार पुर बहादुर गुरुङ, किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्दु शेर्पा, ग्यालु शेर्पा र निर्मल पूर्जा बेपत्ता छन् ।
सो हिमाल आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परी आरोहीहरु बेपत्ता भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
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