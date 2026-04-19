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सप्तरीका राजविराज र बोदेबरसाईनमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

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लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ साउन १५ गते ७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीको राजविराज क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ ।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले कर्फ्यू आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको झडपको प्रभावस्वरूप सप्तरीको बोदेबरसाईन र राजविराज क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कर्फ्यू लगाइएको हो ।

१५ साउन, सप्तरी । सप्तरीको राजविराज क्षेत्रमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार राति १० बजेदेखि बोदेबरसाईन क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेको प्रशासनले आज बिहान ८ बजेदेखि राजविराज क्षेत्रमा पनि कर्फ्यु जारी गरेको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि राजविराज क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कर्फ्यु लागू गरिएको क्षेत्रको पूर्वी सीमा खाँडो खोला, पश्चिममा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत जमुनी–थलही, उत्तरमा रुपनी रोडस्थित बसविट्टी चोक र दक्षिणमा कोशी पश्चिम मूल नहरसम्म रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाद्वारा जारी आदेशमा कर्फ्युको उल्लङ्घन हुने कुनै पनि गतिविधि गरे, गराए वा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारणलाई कर्फ्यु आदेशको पूर्ण पालना गर्न तथा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

बोदेबरसाईन नगरपालिकामा बिहीबार राति १० बजेदेखि नै अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागू गरिएको छ । कर्फ्यु आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाले गस्ती गरिरहेको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई पक्षबीच भएको झडपले उग्र रूप लिएपछि त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत देखिन थालेको छ । सोही घटनाको विरोधमा बिहीबार सप्तरीमा प्रदर्शन भएको थियो ।

अनिश्चितकालीन कर्फ्यु बोदेबरसाईन नगरपालिका राजविराज नगरपालिका सप्तरी
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