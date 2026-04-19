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महोत्तरीको जलेश्वर र गौशाला बजार बन्द

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विजय कुमार सिंह विजय कुमार सिंह
२०८३ साउन १५ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरी र सिरहाको घटनाको विरोधमा महोत्तरीका जलेश्वर र गौशाला बजार शुक्रबार पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
  • प्रदर्शनकारीले टायर बालेर सडक अवरुद्ध पार्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ भने जिल्लाभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सम्पूर्ण जिल्लावासीसँग हार्दिक अपिल गरेको छ।

१५ साउन, महोत्तरी । सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएको घटनाको विरोधमा महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर तथा गौशाला बजार शुक्रबार बन्द गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले जलेश्वरका विभिन्न चोकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गर्दै बजार, व्यवसाय तथा यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गराएका छन् । बन्दका कारण दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ भने बजार क्षेत्र सुनसान बनेको छ । सर्वसाधारणको चहलपहल फाटफुट रुपमा मात्र देखिएको छ ।

यस्तै, जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र गौशाला बजारमा पनि हिन्दुवादी संघ–संगठनका अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै बजार व्यवसाय बन्द गराएका छन् ।

यद्यपि, जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता एवं डिएसपी पञ्चलाल गोलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका केही स्थानमा छिटफुट प्रदर्शन भए पनि अवस्था नियन्त्रणमा रहेको छ । सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जिल्लाभर सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको उनले बताए ।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले शान्ति, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचारा तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सम्पूर्ण जिल्लावासीसँग हार्दिक अपिल गरेको छ ।

प्रशासनले जारी गरेको अपिलमा महोत्तरी सदियौँदेखि धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र आपसी भाइचाराको उदाहरणका रूपमा परिचित जिल्ला रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बाह्य प्रभाव, अफवाह वा उत्तेजनात्मक गतिविधिले समाजको शान्ति र एकतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले संयमित, जिम्मेवार र कानुनको पालना गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।

महोत्तरी
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