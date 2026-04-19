पत्रकार ओझालाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड

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- एएफपीमा कार्यरत नेपाली पत्रकार अनुप ओझालाई एसियाली विकास बैंक इन्स्टिच्युट डेभलपिङ एसिया जर्नालिजम अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत विपद्को पूर्व सूचनाबारे समाचार लेखेबापत ओझालाई २ हजार अमेरिकी डलर बराबरको उक्त पुरस्कार दिइने घोषणा गरिएको छ ।
- एसियाली विकास बैंक इन्स्टिच्युटले १७ देशका ७९ जनामध्ये छनोट गरी पाँच जना पत्रकारलाई सो अवार्ड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१५ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीमा कार्यरत नेपाली पत्रकार अनुप ओझालाई एसियाली विकास बैंक इन्स्टिच्युट डेभलपिङ एसिया जर्नालिजम अवार्ड दिइने भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकसँग सम्बद्ध एडीबीआई इन्स्टिच्युटले पत्रकार ओझालाई २ हजार अमेरिकी डलर बराबरको अवार्ड दिने घोषणा गरेको छ ।
एआईका माध्यमबाट विपद्को पूर्व चेतावनी सूचना सम्बन्धमा एएफपीका लागि ओझाले लेखेको समाचारका लागि यो अवार्ड दिइन लागेको विज्ञप्तिमा छ ।
१७ देशका ७९ जनामध्येबाट पाँच जनालाई यस्तो अवार्ड प्रदान गरिन लागिएको एसियाली विकास बैंक इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । अनुसन्धाता र पत्रकार सहभागी निर्णायक मण्डलले अवार्डको मूल्यांकन गरेको हो ।
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