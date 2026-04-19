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- सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि सप्तरीको खडक नगरपालिकामा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न स्थानीयले सामूहिक सद्भाव र्याली निकालेका छन् ।
- सांसद शिताराम शाहले विवाद र द्वन्द्वले निकास नदिने भएकाले सद्भाव कायम राख्न आफू र्यालीमा सहभागी भएको बताए ।
- सप्तरीको राजविराज र बोदेबरसाईन नगरपालिकामा उत्पन्न तनावका कारण अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू जारी गरिएको छ ।
१५ साउन, सप्तरी । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको विषयलाई लिएर सप्तरीको खडक नगरपालिका –७ कल्याणपुर बजारमा सद्भाव र्याली निकालिएको छ । धार्मिक तथा जातीय सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने सन्देश दिने उद्देश्यले सो र्याली आयोजना गरिएको हो ।
शुक्रबार कल्याणपुर बजारमा ‘सामाजिक सद्भाव कायम गरौं, आपसी भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरौं र एकअर्कालाई सम्मान गरौं’ भन्ने नारासहित स्थानीय स्तरमा क्रियाशील राजनीतिका दल, हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायको सामूहिक सद्भाव र्याली सम्पन्न भएको हो ।
संयुक्त रूपमा निकालिएको उक्त र्यालीमा सुनसरी क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य शिताराम शाहको समेत सहभागिता थियो ।
विवाद र द्वन्द्वले निकास नदिने भएकाले सद्भाव कायम राख्ने सन्देश प्रवाह गर्न र्यालीमा सहभागी भएको सांसद शाहले बताए ।
देवानगञ्ज घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिमा सद्भाव कायम राख्न सबै पक्ष मिलेर र्याली आयोजना गरिएको कार्यक्रममा खडक नगरपालिकाको निवर्तमान नगरप्रमुख हेमायु हक, वडा नम्बर–७ का वडा अध्यक्ष राकेश साह,वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष मोहम्मद कलामुद्विन लगायतको सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तै जिल्लाको राजबिराज र बोदेबरसाईन नगरपालिका अनिश्चित कालका लागि कर्फ्यू जारी रहेको छ ।
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