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जनकपुरधाममा रेल सेवा बन्द

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १०:४४

१५ साउन, काठमाडौं । जनकपुरधाममा कर्फ्युको कारण रेल सेवा बन्द  भएको छ ।

कर्फ्यु आदेश बमोजिम यात्रुहरुको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी हाल जयनगर-जनकपुर-भंगहा रेलखण्डअन्तर्गतका रेल सेवा कर्फ्यू आदेश जारी रहुन्जेलसम्मको लागि स्थगन गरिएको हो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका निमित्त प्रशासन प्रमुख अजयकुमार सिंहले सूचना जारी गर कर्फ्यु अवधिभर सेवा स्नगन रहने बताएका छन् ।

जनकपुरधाम
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