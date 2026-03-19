सेवाग्राही कुट्ने यातायातका निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी खोसियो

२३ असार, जनकपुरधाम । कार्यालयमा सेवाग्राही कुट्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्यको जिम्मेवारी खोसिएको छ । कार्यालयमै सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले उनलाई जिम्मेबारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेको हो ।
आजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय तानिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिल साहले जानकारी दिए । उनको स्थानमा बारा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत रामस्वार्थ महतोलाई पठाइएको छ ।
घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । धनुषा प्रहरीमार्फत बारा प्रहरीले उनलाई कार्यालय झिकाएको छ ।
उनलाई नियन्त्रणमा नलिए पनि कार्यालयमा बोलाएर घटनाबारे बुझ्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत फागुनको तेस्रो सातातिर उनले आफ्नो कार्यकक्षमा सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेका थिए ।
त्यसमा कार्यालयका चौकीदारको पनि संलग्नता देखिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । घटनाका हुँदा ट्राफिक प्रहरीका सई भानुभक्त आचार्यसहित दुईजना प्रहरी पनि घटनास्थलमै थिए ।
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