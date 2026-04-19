मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले थाले छलफल

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- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्।
- सुनसरी लगायत मधेशका केही जिल्लामा उत्पन्न पछिल्लो तनावको अवस्था र त्यसको समाधानका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
- छलफलमा डा सीके राउत, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् ।
१५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी छलफलमा सुनसरीलगायत मधेशका केही जिल्लामा उत्पन्न तनाव समाधानबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा डा सीके राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, राम के शर्मा, प्रभु शाह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउत लगायतका नेता सहभागी छन् ।
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