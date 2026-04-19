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प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रपति निवासमा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडैल भेट्न शितल निवास पुगेका छन् । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २१:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडैललाई भेट्न आज शीतल निवास पुगेका छन्।

१४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको चार महिनापछि बालेन्द्र शाह राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । सुनसरी घटनाका कारण  तराई मधेशमा अशान्ति बढेपछि  बिहीबार राष्ट्रका नाममा समेत सम्बोधन गरेका शाह राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत भेट्न गएका हुन् ।  तराई मधेशमा भएको तनावका विषयमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रपति पौडैललाई भेट्न शितल निवास पुगेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री भरखरै यहाँ आइपुग्नु भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । आज मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएपछि उनी अहिले सम्म राष्ट्रपतिलाई शिष्टाचार भेट गर्न  गएका थिएनन् । राष्ट्रपतिलाई समेत नभेटेकोमा उनको निकै आलोचना भइरहेको थियो ।

बालेन शाह
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