+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी

सुनसरी घटनालाई लिएर राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको खोजी भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १३:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीमा उत्पन्न साम्प्रदायिक तनावबारे जानकारी गराउन राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको खोजी गरेका छन्।
  • सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधनलाई झारा टार्ने खालको भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
  • सांसद जयन्तीदेवी राईले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन अध्यक्षसँग माग गरेकी छन्।

१५ साउन, काठमाडौं । सुनसरी घटनालाई लिएर राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको खोजी भएको छ ।

तराई मधेशमा साम्प्रदायिक तनाव रहेका बेला सरकारले जनतालाई आश्वास्त पार्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले घटना के कसरी भएको हो त्यसबारे गृहमन्त्रीले संसद्‍लाई जानकारी गसराउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनसरीदेखि अन्यत्र समेत गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले सदन चलेपछि आएर घटनाका बारेमा नेपाली जनतालाई केही जानकारी दिनुहोला भन्ने विश्वास गरेका थियौं ।’

तर, गृहमन्त्री संसद्‌मा पाउन नसकेको बताए । सुनसरीमा गएर गृहमन्त्री आफैँ सहमतिका निम्ति लागेको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो विषयमा सम्बोधन गरेको विषय पनि स्मरण गरे । चार दिन सम्म सरकार कहाँ थियो भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई पनि झारा टार्ने खालको सम्बोधनको संज्ञा दिए ।

प्रतिनिधिसभामा महिनौंदेखि खोजिँदा समेत प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको पनि उनले स्मरण गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय संवादमा ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री किन अनुपस्थित भएको भनेर पनि प्रश्न गरिन् ।

सुनसरी घटनाको समग्र विषयमा जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुनका निम्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग राखिन् ।

बालेन शाह राष्ट्रिय सभा सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले थाले छलफल

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले थाले छलफल
सुरक्षा परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीको चासो- सुनसरीमा गोली कसरी चल्यो ?

सुरक्षा परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीको चासो- सुनसरीमा गोली कसरी चल्यो ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रपति निवासमा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रपति निवासमा
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता– आगामी दिनमा राज्य थप जिम्मेवार बन्छ

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता– आगामी दिनमा राज्य थप जिम्मेवार बन्छ
सुनसरी लगायतका जिल्लामा भएका घटनाको छानबिन निष्पक्ष हुनेछ : प्रधानमन्त्री

सुनसरी लगायतका जिल्लामा भएका घटनाको छानबिन निष्पक्ष हुनेछ : प्रधानमन्त्री
बालेनले ल्याए सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने विधेयक

बालेनले ल्याए सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने विधेयक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित