+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालबालिकालाई अत्यावश्यक बाहेक बाहिर जान नदिन मधेश सरकारको अपिल

मधेश सरकारले आफ्ना बालबालिकालाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर नपठाउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १४:४०

१४ साउन, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले आफ्ना बालबालिकालाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर नपठाउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।

हाल मधेशका केही स्थानमा देखिएको साम्प्रदायिक तनाव तथा हिंसात्मक घटनाका क्रममा सडक प्रदर्शन, जुलुस, भीडमा बालबालिका तथा युवाहरूको संलग्नता बढेको मधेश सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

मधेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले अपिल जारी गर्दै अभिभावकको एउटा निर्णयले सन्तानको भविष्य सुरक्षित हुन सक्ने बताएकी छन् ।

मधेश सरकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेश सरकारको सन्देश : नागरिकको सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण उच्च प्राथमिकतामा

मधेश सरकारको सन्देश : नागरिकको सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण उच्च प्राथमिकतामा
मधेश प्रदेश सरकारको ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

मधेश प्रदेश सरकारको ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च
मधेश सरकार : अर्थले भुक्तानी रोक्यो, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ताला लाग्यो

मधेश सरकार : अर्थले भुक्तानी रोक्यो, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ताला लाग्यो
मधेश सरकारद्वारा ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन

मधेश सरकारद्वारा ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन
यस्तो छ मधेश सरकारको बजेट (पूर्णपाठ)

यस्तो छ मधेश सरकारको बजेट (पूर्णपाठ)
मधेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

मधेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित