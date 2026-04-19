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मधेश सरकारको सन्देश : नागरिकको सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण उच्च प्राथमिकतामा

प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको समयमै पहिचान, रोकथाम तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १८:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेश सरकारले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
  • मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाको गम्भीर समीक्षा गर्दै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
  • प्रदेश सरकारले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै नागरिकलाई संयमता अपनाउन तथा भ्रामक सूचना नफैलाउन अपिल गरेको छ ।

१४ साउन, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मधेश सकरारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका सामाजिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाको गम्भीर समीक्षा गरिएको जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको समयमै पहिचान, रोकथाम तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम राख्न सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था, धार्मिक गुरु, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकलाई संयमता, जिम्मेवारी र सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ ।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट अपुष्ट, भ्रामक वा समाजमा द्वेष, हिंसा तथा सार्वजनिक अशान्ति फैलाउन सक्ने प्रकृतिका सूचना वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आधिकारिक निकायबाट जारी भएका सूचनालाई मात्र विश्वास गर्न प्रदेशवासीसँग अनुरोध गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा पछिल्ला घटनामा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचारमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, प्रदेश सरकार शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, कानुनी शासन तथा नागरिकको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारको संरक्षणप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश सरकार
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