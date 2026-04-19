सामन्तवादले जन्माएको गरिबी एमालेले घटायो : शंकर पोखरेल

१५ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामन्तवादले जन्माएको गरिबी एमालेले घटाउने काम गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले एमाले गरिब जन्माउने पार्टी नभएको बताए । ‘एमाले गरिब जन्माउने पार्टी होइन, गरिब त सामन्तवादले जन्माएको हो । त्यो गरिबलाई मुक्त गर्ने पार्टी एमाले हो,’ उनले भने ।
उनले गरिबी घटाएको अनुपात पनि सुनाए । ‘पञ्चायत अन्त्य हुँदै गर्दा ४५ प्रतिशत रहेको गरिबलाई २० प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छौ,’ पोखरेलले भने ।
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