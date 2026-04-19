१५ साउन, काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनापछि मधेशमा उत्पन्न परिस्थितिबीच संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौंमा सद्भाव र्याली निकालेका छन् ।
माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थीहरूले ‘हातेमालो गरौं, देश बनाऔं’ भन्ने नारासहित सद्भाव र्याली आयोजना गरेका हुन् ।
उनीहरूले ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे’, ‘हिन्दु–मुस्लिम दाजुभाई कोही छैन पराई’, ‘जनता मरिरहेका छन्, सरकार चुपचाप छ’, लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् ।
साथै, सद्भाव र्यालीमार्फत देशभर हिंसा सिर्जना नगर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न उनीहरूले अपिल गरेका हुन् ।
हेर्नुस् तस्वीरहरू–
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