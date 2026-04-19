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पर्वतारोहण संघले भेट्यो पाकिस्तानी राजदूत, उद्धार तीव्र बनाउन आग्रह

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १७:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्वतारोहण संघका पदाधिकारीले पाकिस्तानस्थित ब्रोड पिक हिमालमा बेपत्ता आरोहीको खोज तथा उद्धारका लागि पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद आमीर खानसँग छलफल गरेका छन्।
  • कार्यबाहक अध्यक्ष इश्वरी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्धार कार्य शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन पाकिस्तानी दूतावासका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेको छ।
  • राजदूत खानले पाकिस्तान सरकार र स्थानीय निकायको समन्वयमा खोज तथा उद्धार अभियान युद्धस्तरमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउनुभएको छ।

१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघका पदाधिकारीले आज नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमीर खान तथा उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।

पाकिस्तानस्थित ब्रोड पिक हिमालमा आएको हिम पहिरोमा परी बेपत्ता भएका आरोहीको खोज तथा उद्धारको काम शीघ्र, प्रभावकारी र समन्वयात्मक रुपमा अघि बढाउन छलफल गरिएको संघले जनाएको छ ।

संघका कार्यबाहक अध्यक्ष इश्वरी पौडेलको नेतृत्वमा संघ प्रतिनिधिमण्डलले पाकिस्तानी राजदूत र अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । सो अवसरमा राजदूत खानले घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान अल्पाइन क्लव तथा स्थानीय उद्धार निकायहरुको समन्वयमा खोज तथा उद्धार अभियान युद्धस्तरमा सञ्चालन भइरहेको बताए ।

उद्धार कार्यलाई सफल बनाउन आवश्यक सबै प्रयास जारी रहेको समेत उनले बताए । संघले बेपत्ता आरोहीको सकुशल उद्धारका लागि सबै निकायसँग समन्वय र पहल जारी राख्ने समेत बताएको छ ।

पर्वतारोहण संघ
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