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ब्रोड पिकमा हराइरहेका पर्वतारोहीको खोजीकार्य रातभरका लागि स्थगित

विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा लगायतका अन्य ६ जनाको अवस्था भने अझै अज्ञात छ । यो हिमपहिरोमा परेका १० मध्ये ६ जना नेपाली छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १८:४५

१५ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमपहिरो गएपछि बिहीबार साँझदेखि हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य आजका लागि स्थगित भएको छ । १० जना पर्वतारोहीमध्ये चार जनाको शव फेला परेको छ।

मौसम प्रतिकूल भएकाले खोजी कार्य रातभरका लागि स्थगित गरिएको छ । पाकिस्तानी अधिकारीहरूले खोजी अभियान भोलि पुनः सुरु गरिने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

शव फेला परेका चार मध्ये दुई जनाको पहिचान भएको छ । ओमानकी नाधिरा अहमद अब्दुल्लाह अल हार्थी र नेपालका पुर बहादुर गुरुङको शव फेला परेको हो ।

विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा लगायतका अन्य ६ जनाको अवस्था भने अझै अज्ञात छ । यो हिमपहिरोमा परेका १० मध्ये ६ जना नेपाली छन् ।

निर्मल पुर्जा ब्रोड पिक हिमपहिरो
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