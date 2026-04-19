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सुदूरपश्चिममा नेकपाभित्र किचलो, खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा रोक्न मोर्चाबन्दी

नेकपा संसदीय दलका नेता रहेका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भनिएको छ । तर, साविक माओवादी केन्द्रभित्र तत्कालीन समयदेखि रहेको आन्तरिक शक्ति संघर्षको किचलो फेरि सतहमा आएको छ ।

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जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ साउन १६ गते ८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाभित्र आन्तरिक किचलो र पद बाँडफाँडको विषय पेचिलो बनेको छ ।
  • तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट आएका खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भए पनि मानबहादुर धामी पक्षले उनलाई रोक्न आन्तरिक प्रयास जारी राखेका छन् ।
  • नेकपाका उपनेता प्रकाश रावलले पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको र शीर्ष नेतृत्वको संवादपछि मुख्यमन्त्री कमल शाहले मार्ग प्रशस्त गरेर सरकार गठन अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

१५ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) बीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो ।

प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलेका बेला नेकपाभित्र भने आन्तरिक किचलो सुरु भएको हो । एमाले र नेकपाबीच भएको भागबण्डाअनुसार अब बन्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ ।

उक्त सहमतिअनुसार अहिले नेकपा संसदीय दलका नेता रहेका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भनिएको छ । तर, साविक माओवादी केन्द्रभित्र तत्कालीन समयदेखि रहेको आन्तरिक शक्ति, संघर्षको किचलो फेरि सतहमा आएको छ ।

भट्टलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न मानबहादुर धामी पक्ष सक्रिय बनेको छ । स्रोतकाअनुसार १२ माघ २०८० मा भट्टलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्रको दल नेताबाट हटाएर आफू बनेका धामीले फेरि सोही खालको शक्ति संघर्षलाई अघि बढाएका छन् ।

केही दिनअघि धामी पक्षले फेरि भट्टलाई दल नेताबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाअनुसार आन्तरिक गृहकार्य थालेको थियो । उनीहरूले बहुमत पुर्‍याएर भट्टलाई दल नेताबाट हटाउने खोजेका थिए, तर साविकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदको साथ नपाएपछि रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

‘उहाँहरूले हामीलाई पनि हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, हामीले त्यो कुरा नमानेपछि अहिले त्यतिकै रोकिएको छ,’ साविक नाउपाका एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि खासै छलफल भएको छैन । कुरा के कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा हेदैछौं ।’

धामी पक्षले उनीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल समेत गरेको थियो । साविक एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई पनि उक्त प्रस्ताव गरिएको थियो, तर सकारात्मक जवाफ नआएपछि यत्तिकै रोकिएको दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा भट्टलाई दल नेताबाट हटाउदा त्यो बेलाका उपनेता रहेका अक्कलबहादुर रावल, मानबहादुर धामी, ओमविक्रम भाट, शिवसिंह ओली, गीतादेवी माल र लक्ष्मी बिक एक ठाउँमा थिए ।

भट्टसहितका रमेश धामी, झपट साउँद र जानकी पौडेल चार जना भने उनको पक्षमा थिए । स्रोतकाअनुसार अहिलेको परिस्थितिमा भने सांसदहरू यताउता भएका छन् । विगतमा भट्टलाई दल नेताबाट हटाउन सक्रिय बनेका केही सांसद भट्टको पक्षमा उभिएका छन् । केही भने धामीतिर सरेका छन् ।

साविक माओवादीभित्रैको संख्याले दल नेता फेरिन स्थिति नदेखिएपछि अहिले उनीहरूबीच मन्त्री पदका लागि हानथाप नै चलेको बताइन्छ । धामीपक्षीय एक सांसदले पनि दल नेता परिवर्तन गर्ने अभ्यास यो बीचमा गरिएको, तर सफल नहुने देखिएपछि पछि हटेको कुरा स्वीकार गरेका छन् ।

मानबहादुर धामी नै माओवादीको दल नेता भएका बेला एकीकरण भएपछि खगराज एकतापछि दलको नेता बनेका थिए । साविक माओवादीमै मन्त्री को बन्ने ? तीव्र दौडधुप चलेका बेला साविक नाउपाले राज्यमन्त्री र दुुई मन्त्री पाउनुुपर्ने अडान पनि राखेको छ ।

साविक एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोजेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई नै बनाउने अवस्थाबीच पनि नेकपामा पद र शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

नेकपाका उपनेता प्रकाश रावलले भने पार्टीभित्र कुनै खालको समस्या नरहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मार्ग प्रशस्त गरेपछि केन्द्रको सहमतिअनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।

‘बाहिर के—कसरी कुरा आइरहेका छन् ? भन्ने कुराको खासै अर्थ हुदैन् । पार्टीभित्र भनिएजस्तो कुनै खालको समस्या छैन । शीर्ष तहमा नेताहरूबीच छलफल, संवाद जारी छ,’ रावलले भने, ‘मुख्यमन्त्री कमल शाहले मार्ग प्रशस्त गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

खगराज भट्ट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सुदूरपश्चिम
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

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