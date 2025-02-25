फिफाको निजी लगानी योजना रद्द, इन्फान्टिनोमाथि नेतृत्व संकट

१६ साउन, काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आफ्नो व्यवसायिक संरचनाको एक हिस्सा बाह्य लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघहरूबाट तीव्र विरोध भएपछि फिफाले यो विवादास्पद योजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
फिफाले विश्वकपसहित आफ्ना प्रमुख प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने नयाँ कम्पनीमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा बिक्री गरेर ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म जुटाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त योजनाअनुसार नयाँ कम्पनीको मूल्यांकन करिब २० अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले कडा विरोध जनाएको थियो । यूईएफएले यसलाई ‘गोप्य रूपमा तयार पारिएको, गैरजिम्मेवार र अस्वीकार्य’ प्रस्ताव भन्दै फिफालाई बहिष्कार गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
यूईएफएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फिफाले ‘फुटबलको आत्मा नै बिक्री गर्न खोजेको’ आरोप थियो ।
विरोध चर्किएपछि फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् ।
‘सबै पक्षको धारणा ध्यानपूर्वक सुनेपछि यो योजना आवश्यकताभन्दा बढी विभाजन सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुगेको स्पष्ट भएको छ,’ इन्फान्टिनोले भनेका छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य सधैं फुटबललाई एकताबद्ध र थप सशक्त बनाउने हो । त्यसैले यो प्रस्ताव अब अघि बढाइने छैन ।’
वरिष्ठ अधिकारीको राजीनामा
प्रस्ताव फिर्ता लिनुअघि नै इन्फान्टिनोका वरिष्ठ सल्लाहकार कार्लोस कोर्डेरोले तत्काल लागु हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । उनले यो योजनालाई ‘फुटबलका लागि खराब सम्झौता’ को संज्ञा दिएका थिए ।
फिफाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) केभिन लामोरले पनि कर्मचारीहरूलाई ‘भ्रममा राखिएको’ आरोप लगाउँदै यो योजना ‘एक व्यक्तिको परियोजना’ भएको बताएका थिए ।
यता बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले पनि इन्फान्टिनो ‘फिफाको नेतृत्वका लागि उपयुक्त व्यक्ति नभएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
इन्फान्टिनोको नेतृत्वमाथि प्रश्न
यस घटनापछि इन्फान्टिनोको नेतृत्व क्षमतामाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ । उनी यसअघि पनि सन् २०२६ को विश्वकपका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको निकट सम्बन्धका कारण आलोचित भएका थिए ।
ट्रम्पले अमेरिकी खेलाडी फोलारिन बालोगुनलाई देखाइएको रातो कार्डबारे इन्फान्टिनोलाई फोन गरेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । त्यसपछि उक्त निर्णय एक वर्षका लागि स्थगित गरिएको र बालोगुनले अर्को खेल खेल्न पाएका थिए ।
फिफाको निजी लगानी योजनामा अमेरिकी लगानी कम्पनी ‘थ्राइभ क्यापिटल’का संस्थापक जोशुवा कुशनर नेतृत्वको लगानी समूह सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । जोशुवा, ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका दाजु हुन् ।
यद्यपि ट्रम्पले शुक्रबार आफूले फिफाको लगानी योजनाबारे इन्फान्टिनोसँग कुनै छलफल नगरेको बताएका छन् ।
इन्फान्टिनो आगामी सन् २०३१ सम्मका लागि अन्तिम कार्यकाल सुनिश्चित गर्न फेरि निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । आगामी मार्च १८ मा मोरक्कोमा हुने निर्वाचनमा उनी निर्विरोध हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर पछिल्लो विवादपछि उनको नेतृत्वमाथि खुलेर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
इन्फान्टिनोका महत्वपूर्ण समर्थकमध्ये मानिएको एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले पनि फिफाको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
एएफसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फिफाको परामर्श र निर्णय प्रक्रियामा ‘गम्भीर कमजोरी’ देखिएको भन्दै तत्काल समीक्षा गर्न माग गरेको छ ।
एएफसी अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले फिफाको योजना ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको बताएका छन् । उनले फिफाको एकपक्षीय कदमले महादेशीय फुटबलको सहकार्य, पारदर्शिता र एकताको आधार कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
इन्फान्टिनो चुनौतीकर्ता को ?
इन्फान्टिनो सन् २०१६ देखि फिफाको अध्यक्ष छन् । उनी सेप ब्लाटरपछि ज्युरिखमा भएको फिफाको विशेष महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । सुरुमा उनले ब्लाटरको बाँकी कार्यकाल (२०१६–२०१९) पूरा गरे । त्यसपछि २०१९ र २०२३ मा पुन: निर्विरोध निर्वाचित भए ।
अब उत्तरी अमेरिकी फुटबल महासंघ (कन्काकाफ) का अध्यक्ष भिक्टर मोन्टाग्लियानीलाई आगामी निर्वाचनमा इन्फान्टिनोका सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको अलजजिराले जनाएको छ ।
फिफा अध्यक्ष पदका इच्छुक उम्मेदवारले आगामी नोभेम्बर १८ भित्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनमा फिफाका २११ सदस्य राष्ट्रले मतदान गर्नेछन् ।
फिफा अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । फिफाको विधानअनुसार अध्यक्ष अधिकतम तीन कार्यकाल (सामान्यत: १२ वर्ष) सम्म निर्वाचित हुन सक्छन् ।
प्रतिक्रिया 4