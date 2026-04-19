विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने २ जना पक्राउ

१६ साउन, काठमाडौं । विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
बाराको जितपुर सिमरा-१६ घर भई काठमाडौंको तार्केश्व बस्ने ३३ वर्षीय सागर उप्रेती र रुपन्देही घर भएका ४५ वर्षीय कृष्णकुमार उपाध्याय पक्राउ परेका हुन् ।
उप्रेतीलाई टोखाबाट र उपाध्यायलाई काठमाडौं महानगर-१२ बाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुमाथि युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर ठग्ने गरेको आरोप छ ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोगजार विभाग ताहाचल पठाइएको छ ।
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