+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस नेपाल’ को ग्रान्ड फिनाले आज बेलुका, कसले जित्ला उपाधि ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १४:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस नेपाल २०२६ को ग्रान्ड फिनाले आज हुँदैछ जसमा २४ जना सुन्दरीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
  • द हिडन ट्रेजरले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल इन्टरनेसनल र मिस नेपाल कस्मो उपाधि प्रदान गरिनेछ ।
  • हिमालय टेलिभिजनले आज साँझ ४ बजेदेखि कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ ।

काठमाडौं । मुलुकले आज बेलुकासम्म नयाँ मिस नेपाल पाउनेछ । ‘मिस नेपाल २०२६’ को ग्रान्ड फिनाले आज हुँदैछ र उपाधिका लागि २४ जना सुन्दरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

यसवर्ष मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल इन्टरनेसनल र मिस नेपाल कस्मो उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । द हिडन ट्रेजरले आयोजना गर्दै आइरहेको मिस नेपालको आजको संस्करणमा सहभागी हुन मिस कस्मोसहितका अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना पनि काठमाडौंमा छन् ।

मुख्य तीन विधाबाहेक कम्तीमा १ दर्जन सहविधाका विजेता पनि घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । हिमालय टेलिभिजनले ४ बजेदेखि फिनालेको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ ।

मिस नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘मिस नेपाल’ फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ को टोली काठमाडौंमा

‘मिस नेपाल’ फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ को टोली काठमाडौंमा
नगरकोटमा ‘मिस नेपाल’ का २४ सुन्दरीको स्विमिङ सुट प्रतिस्पर्धा

नगरकोटमा ‘मिस नेपाल’ का २४ सुन्दरीको स्विमिङ सुट प्रतिस्पर्धा
‘मिस नेपाल’ मा ७८ सुन्दरीले दिए अडिसन, पाँचजना जज घोषणा

‘मिस नेपाल’ मा ७८ सुन्दरीले दिए अडिसन, पाँचजना जज घोषणा
मिस नेपाल ‘टप मोडल राउन्ड’ को पहिरन डिजाइन विश्वप्रसिद्ध डिजाइनर न्हामोटले गर्ने

मिस नेपाल ‘टप मोडल राउन्ड’ को पहिरन डिजाइन विश्वप्रसिद्ध डिजाइनर न्हामोटले गर्ने
‘मिस नेपाल’ को फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ नेपाल आउँदै

‘मिस नेपाल’ को फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ नेपाल आउँदै
लुनाले मिस वर्ल्डको ‘ब्युटी विथ पर्पस’ परियोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिन्

लुनाले मिस वर्ल्डको ‘ब्युटी विथ पर्पस’ परियोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित