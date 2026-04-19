भारतीय अभिनेता विक्रान्त मास्से काठमाडौंमा

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- भारतीय अभिनेता विक्रान्त मास्से ईएमएफ एसीई ग्लोबल कन्भेन्सन एण्ड अवार्डमा सहभागी हुन आज काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
- बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र अभिनेता शक्ति कपुरसहित विभिन्न ७ मुलुकका ५५० जना व्यवसायी सोल्टी होटलमा हुने दुई दिने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
- नेपाललाई लक्जरी वेडिङ गन्तव्यका रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त सम्मेलनमा अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि सहभागी हुनेछिन् ।
१६ साउन, काठमाडौं । चर्चित भारतीय अभिनेता विक्रान्त मास्से एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आज काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
सोल्टी होटलमा सुरु हुन लागेको ईएमएफ एसीई ग्लोबल कन्भेन्सन एण्ड अवार्ड २०२६ मा सहभागी हुन उनी काठमाडौं आएका हुन् ।
यसअघि हिजोमात्रै बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्ठी पनि यही कार्यक्रमका लागि काठमाडौं आएकी थिइन् ।
दुई दिने यो कार्यक्रममा सहभागी हुन बलिउड अभिनेता शक्ति कपुर पनि आउने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा मनिषा कोइराला पनि सहभागी हुनेछिन् ।
सम्मेलनमा भारतसहित विभिन्न ७ मुलुकका करिब ५५० जना इभेन्ट, वेडिङ, पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रका व्यवसायी, लगानीकर्ता, गन्तव्य विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन् ।
यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाललाई लक्जरी वेडिङको गन्तव्यको रुपमा स्थापना गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
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