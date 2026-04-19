नवलपरासीमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

१६ साउन, काठमाडौं । नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका–६ मा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो सुनवल–६ बिसासय बस्ने ३३ वर्षीय मोहमद फिराद मियाँको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घर नजिकै रहेको बन्दा खोलामा करेन्ट लगाई माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका मियाँलाई देवदह मेडिकल कलेज भलुही रूपन्देहीमा उपचार गर्न लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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