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नवलपरासीमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका–६ मा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १६:५८

१६ साउन, काठमाडौं । नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका–६ मा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो सुनवल–६ बिसासय बस्ने ३३ वर्षीय मोहमद फिराद मियाँको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घर नजिकै रहेको बन्दा खोलामा करेन्ट लगाई माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका मियाँलाई देवदह मेडिकल कलेज भलुही रूपन्देहीमा उपचार गर्न लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

करेन्ट लागेर मृत्यु माछा मार्ने
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