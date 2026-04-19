गणेश यादवको शव पर्खँदै परिवार, आजै दाहसंस्कार गर्ने तयारी

१६ साउन, सिरहा । सिरहामा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश यादवको परिवारले आजै दाहसंस्कार गर्ने तयारी थालेको छ ।
औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका रामवृक्ष यादवका १५ वर्षीय छोरा गणेशको सिरहालको गोलबजारमा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सहमति भएपछि परिवारले गणेशको आजै दाहसंसकारको तयारी गरेका हुन् । उनको शव आजै गाउँ ल्याइने जानकारी परिवारले पाएका छन् । उक्त खबर प्राप्त भएपछि परिवारजन, आफन्त तथा स्थानीयवासी शवको प्रतीक्षामा बसेका छन् ।
गणेशको घरअगाडि अहिले ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूको भीड लागेको छ ।
परिवारका अनुसार शव गाउँ पुगेपछि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि तुलसियाहीस्थित बाबा कुटीमा केही समय राखिनेछ ।
त्यसपछि गागन खोलाको किनारमा उनको अन्त्येष्टि (दाहसंस्कार) गर्ने तयारी गरिएको छ ।
तस्वीरहरू : सुरेश राय/अनलाइनखबर
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